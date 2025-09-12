La dernière digue du doute sur la baisse des taux américains à partir de la semaine prochaine a cédé hier. L'inflation aux Etats-Unis reste forte mais elle est compatible avec un assouplissement monétaire, selon les investisseurs. Les indices sont au zénith outre-Atlantique avant la dernière séance de la semaine. Ces marchés actions là ont l'air invincibles.

La bourse américaine enfile de nouveau les records comme des perles et les marchés européens suivent le mouvement. 12% de hausse en 2025 désormais pour le S&P 500. 9,4% de gains pour son homologue transatlantique, le Stoxx Europe 600. La progression des actions américaines est presque suffisante pour ramener à zéro les populaires ETF sur le S&P 500 achetés par les épargnants européens. Comme nous le rappelons régulièrement dans ces colonnes, la chute de 13% du dollar face à l'euro cette année a sabré la performance des ETF qui suivent les actions américaines (-0,8% pour l'iShares Core S&P 500 ETF cette année). Sauf bien sûr pour les ETF couverts contre le risque de change, qui n'étaient pas très populaires avant 2025, puisque le dollar était relativement stable depuis des années.

Après avoir un peu stagné ces dernières semaines, ou plutôt "latéralisé" dans le jargon boursier, les indices américains ont l'air de repartir avec six hausses en sept séances. Le vénérable Dow Jones s'est même fendu du passage d'un cap symbolique, celui des 46 000 points, hier soir en clôture. Le Nasdaq 100, lui, a touché 24 000 points en séance, une nouvelle intrusion, là aussi, en terra incognita. Hic sunt dracones, "Ici, il y a les dragons", écrivaient les anciens cartographes pour figurer les zones inexplorées du monde. On pourrait substituer à cette expression Hic sunt tauri : ici sont les taureaux, les taureaux haussiers de Wall Street, tant les records tombent cette année.

L'optimisme des financiers, qui s'est propagée à tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprises, s'appuie sur la reprise quasi-certaine, la semaine prochaine, du cycle de baisse de taux de la Réserve Fédérale américaine. Des taux plus faibles sont synonymes d'argent meilleur marché donc plus abondant. Synonyme aussi d'inflation, mais la Fed a pivoté : la dégradation du marché de l'emploi rend la défense du marché du travail plus importante que la lutte contre la hausse des prix. Hier, l'institut statistique américain a annoncé que l'inflation d'août aux Etats-Unis s'est renforcée, mais en ligne avec les attentes et sans excès. C'est quasiment un blanc-seing pour une baisse de taux d'un quart de point la semaine prochaine. En revanche, la statistique était un peu trop robuste pour remettre en selle l'hypothèse d'une baisse de taux plus importante. Mais le marché s'en contente largement : qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.

La finance mondiale s'accroche à son scénario préféré : la locomotive américaine va continuer à tracter l'économie planétaire malgré les aléas liés aux politiques de la Maison Blanche, en surmontant tous les écueils. Les petites histoires ne sont pas si importantes quand elles embrassent la grande histoire. Cet optimisme de fond était une fois de plus visible lors de la dernière saison des publications trimestrielles d'entreprises, qui a couru grosso modo de la mi-juillet à la fin août. En théorie, les résultats financiers sont censés être le socle de la valorisation boursière. C’est de là qu’on extrait les bénéfices par action, les multiples, les modèles. En pratique ? Disons que ce socle est devenu assez élastique.

Un bon trimestre ne garantit pas tout. Un mauvais non plus d'ailleurs. Les comptes publiés ne décrivent plus une entreprise, ils mettent à jour l’état de la croyance collective à son sujet. Autrement dit : peu importe ce que vous êtes, dites-nous ce que vous pourriez devenir. C'est un moyen commode et efficace pour expliquer des valorisations records. Et ça fonctionne très bien actuellement.

Dans le reste de l'actualité, l'or a battu hier son vieux record de 1980 ajusté de l'inflation. La Cour suprême du Brésil a condamné Jair Bolsonaro à 27 ans et trois mois de prison pour avoir fomenté un coup d'Etat après sa défaite en 2022. En France, Euronext va remplacer Teleperformance au sein du CAC40 que l'opérateur boursier administre lui-même : on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La dernière statistique de poids de la semaine aux Etats-Unis porte sur la confiance des consommateurs et sera dévoilée à 16h00 par l'Université du Michigan.

En Asie-Pacifique, la fin de semaine est radieuse. Les hausses indicielles s'étalent de 0,3% en Inde à 1,5% à Hong Kong. L'Australie et Taiwan sont à +0,7%, pendant que la Corée du Sud gagne plus de 1%. Au Japon, le Nikkei 225 clôture sur une progression voisine de 1,1%. L'Europe est attendue en légère hausse.

Le CAC 40 gagne 0,1% à 7832 points à l'ouverture. Le SMI cède 0,2% à 12 267 points. Le Bel 20 lâche 0,6% à 4771 points.

Les temps forts économiques du jour

Le PIB mensuel britannique (8h00) et l'indice de confiance de l'Université du Michigan (16h00) clôturent la semaine. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

ABB : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 45 CHF à 47 CHF.

Abivax : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 101 USD.

Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 12,50 EUR.

Amrize : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 à 50 CHF.

ArgenX : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 655 EUR.

Avolta : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 à 52 CHF.

Barry Callebaut : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1000 CHF.

Burberry Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1600 à 1500 GBX.

D'Ieteren Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 196 à 185 EUR.

Ekinops : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5 EUR.

Eutelsat Communications : Stifel démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 2,40 EUR.

Holcim : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 à 72 CHF.

Legrand : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 144 à 145 EUR. Stifel démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 130 EUR.

Novartis : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 94 CHF.

Prysmian : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 79 EUR à 91 EUR.

Puma : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 24 EUR.

Puuilo : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15,80 EUR.

Saint-Gobain : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 132 EUR.

Sanlorenzo : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 41 EUR.

Schneider Electric : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.

SES : Stifel démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 5,70 EUR.

SIG Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 17,50 CHF.

Tecan Group : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 165,20 à 166,80 CHF.

Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 50 EUR.

Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 195 à 153 EUR.

WH Smith : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1600 GBX à 700 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Banco de Sabadell déclare que l'option de BBVA de renoncer à la condition d'acceptation minimale de 50% à 30% soulève des "incertitudes significatives".

La fusion Baloise-Helvetia sera finalisée début décembre.

Rheinmetall va produire des obus dans une nouvelle usine en Ukraine, annonce Kyev. Par ailleurs, le CEO du groupe a appelé l'Europe à produire davantage de systèmes anti-drones bon marché.

Salvatore Ferragamo change de directeur financier.

Les principales publications du jour : DFDS, Italian Wine Brands…

D'Amérique du Nord

Adobe gagne 2,6% hors séance après ses trimestriels.

Microsoft et OpenAI ont signé un protocole d'accord non contraignant prévoyant de nouvelles conditions qui permettraient à OpenAI d'aller de l'avant avec son projet de restructuration en une société à but lucratif.

Paramount Skydance prépare une offre soutenue par Ellison pour Warner Bros, selon le WSJ.

OpenAI et Nvidia prévoient de soutenir des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données britanniques, selon Bloomberg.

Boeing est en retard dans la certification du programme 777X.

Baker Hughes obtient une commande pour l'extension de Rio Grande LNG.

Super Micro commence à livrer en volume les systèmes Nvidia Blackwell Ultra et les solutions prêtes à l'emploi pour les centres de données.

Franco-Nevada parvient à un accord sur ses différends fiscaux au Canada.

Lundin Gold annonce la nomination de Jamie Beck au poste de CEO à la place de Ron Hochstein, démissionnaire.

Les principales publications du jour : rien…

D'Asie et d'ailleurs

Les actions d'Alibaba flambent après que l'entreprise a lancé une série de mesures destinées à consolider sa place dans le boom du développement de l'IA en Chine.

Vale reçoit une licence d'exploitation pour un projet clé de minerai de fer au Brésil.

Les actions de SK Hynix bondissent de plus de 7% à la suite de la mise au point d'une nouvelle puce de mémoire IA haute performance.

Infosys approuve un rachat d'actions d'une valeur de 2 milliards de dollars.

Qantas ouvre les réservations pour ses premiers Airbus

Toyota Motor rappelle 591 000 véhicules Toyota et Lexus aux Etats-Unis en raison d'un défaut d'affichage du tableau de bord.

Les principales publications du jour : néant…

