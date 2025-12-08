Sensorion annonce que le comité de surveillance des données soutient la poursuite de l'essai clinique de phase 1/2 Audiogene sur le SENS-501, son programme de thérapie génique pour traiter une forme spécifique de surdité congénitale.
Audiogene vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'injection intra-cochléaire de SENS-501 pour le traitement de la déficience auditive médiée par le gène OTOF chez des enfants âgés de 6 à 31 mois au moment du traitement de thérapie génique.
A l'issue de l'examen des données de la 1ère partie de l'essai, le comité n'a émis aucune observation de sécurité, sur la base des données collectées à ce jour, confirmant une bonne sécurité et tolérance du SENS-501 et de la procédure chirurgicale.
La société de biotechnologie examinera les données d'efficacité à 6 mois et communiquera durant le 1er trimestre 2026 dès que l'ensemble de données aura atteint un niveau de maturité jugé suffisant.
La poursuite de l'étude Audiogene de Sensorion recommandée
Publié le 08/12/2025 à 08:47
