Laurent Nielly devient CEO d'Ontex par anticipation

Ontex Group annonce qu'à la suite de l'annonce du 11 décembre 2025 concernant la succession de son chief executive officer, son conseil a décidé d'accélérer la nomination de Laurent Nielly en tant que CEO, qui prend effet dès ce 13 janvier.

"Cette accélération reflète la confiance du conseil dans la volonté de Laurent Nielly de prendre la direction d'Ontex, lui permettant de prendre en charge le plan 2026 dès le début de l'exercice financier", explique le groupe belge de produits d'hygiène.



Gustavo Calvo Paz restera chez Ontex jusqu'à la fin janvier afin d'assurer une transition sans heurts. Pour mémoire, il ne devait initialement quitter ses fonctions de CEO qu'à l'issue de la prochaine AG prévue le 5 mai prochain.



Sous la direction de Laurent Nielly, un examen de toutes les options stratégiques sera entrepris afin d'identifier de nouvelles opportunités pour stimuler davantage la croissance rentable et libérer la valeur intrinsèque d'Ontex.



Un comité stratégique du conseil d'administration sera mis en place pour accélérer cette revue, faciliter la prise de décision et assurer une surveillance attentive de l'exécution des plans à moyen et long terme du groupe.



Par ailleurs, pour renforcer le conseil suite à la démission de Jesper Hojer, le conseil a coopté Lorenzo Grabau en tant qu'administrateur non exécutif et soumettra sa nomination à ratification lors de la prochaine AG.