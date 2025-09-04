MTU Aero Engines AG figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de modules et de composants pour moteurs d'avions civils et militaires. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs d'avions commerciaux et de turbines à gaz industrielles (67,9%) ; - vente de modules et de composants pour moteurs d'avions commerciaux et militaires (32,1%). Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs militaires. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (10,3%), Europe (6,2%), Amérique du Nord (70%), Asie (8,9%) et autres (4,6%).