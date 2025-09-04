UBS dégrade sa recommandation sur MTU Aero Engines de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 485 à 400 euros, une nouvelle cible ne laissant plus que 6% de potentiel de progression pour l'action du motoriste aéronautique.
'Nous avons un certain nombre de préoccupations de faible niveau, notamment le risque de retournement de cycle, qui ont réduit notre conviction', explique le broker, voyant le rapport risque-rendement 'équilibré' sur le titre du groupe allemand.
MTU Aero : UBS dégrade sa recommandation
Publié le 04/09/2025 à 15:24
