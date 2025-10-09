Oddo BHF confirme son conseil 'surperformance' sur le titre Michelin, avec un objectif de cours abaissé de 42 EUR à 36 EUR.

Selon le broker, le pré-close call du groupe laisse entrevoir un troisième trimestre plus difficile qu'anticipé, avec une visibilité réduite et un risque accru sur la guidance annuelle. Oddo BHF estime qu'il sera 'difficile pour Michelin d'échapper à une révision en baisse de son objectif de SOI 2025', le consensus pouvant être revu de 5 à 10%.

Le bureau d'études souligne toutefois que le profil du groupe demeure attractif au sein du secteur automobile, avec une valorisation jugée 'au plus bas' et un potentiel de rebond en 2026. Oddo BHF évoque une croissance du SOI toujours attendue à +7%e, un effet de change négatif limité et un FCF robuste (1,8 MdEURe).

La note précise enfin que le titre se traite sur une décote significative par rapport à ses multiples historiques, avec un P/E estimé à 11x et une politique de retour à l'actionnaire jugée favorable.