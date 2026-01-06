Pandora achève son programme de rachats d'actions

Pandora indique avoir achevé, le 2 janvier dernier, le programme de rachats d'actions annoncé un an auparavant. Au total, 4,1 millions d'actions ont été rachetées à un prix moyen de 964,45 couronnes danoises, soit un montant total déboursé de 4 MdsDKK.

"Le but du programme est de réduire le capital social de Pandora et de respecter les obligations découlant des programmes d'incitation de l'entreprise", rappelle le fabricant de bijoux scandinave, qui précise détenir 4,43 millions de ses propres actions, soit 5,6% de son capital.