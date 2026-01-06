Pandora indique avoir achevé, le 2 janvier dernier, le programme de rachats d'actions annoncé un an auparavant. Au total, 4,1 millions d'actions ont été rachetées à un prix moyen de 964,45 couronnes danoises, soit un montant total déboursé de 4 MdsDKK.
"Le but du programme est de réduire le capital social de Pandora et de respecter les obligations découlant des programmes d'incitation de l'entreprise", rappelle le fabricant de bijoux scandinave, qui précise détenir 4,43 millions de ses propres actions, soit 5,6% de son capital.
Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- breloques et bracelets (74,3%) ;
- autres (25,7%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants.
A fin 2024, le groupe dispose de 6 785 points de vente (dont 2 788 magasins concept) dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,2%), Etats-Unis (30,7%), Royaume-Uni (12,4%), Italie (7,8%), Allemagne (7%), Espagne (4,5%), Mexique (4,5%), France (3,8%), Australie (3,5%), Chine (1,3%) et autres (24,3%).
