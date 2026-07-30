Pfizer dévoile des résultats positifs dans le vitiligo
Pfizer a dévoilé jeudi les résultats positifs de deux études de phase 3 consacrées au Litfulo, un traitement du vitiligo, une maladie de la peau qui entraîne une dépigmentation de certaines zones cutanées sur le corps des patients.
Le laboratoire pharmaceutique américain indique que le Litfulo a atteint ses critères principaux combinés en permettant une repigmentation de la peau au bout de 52 semaines, en comparaison d'un placebo.
Le premier essai portait sur des patients âgés de 12 ans et plus, tandis que la seconde étude se concentrait uniquement sur les adultes.
Dans les deux cas, les doses testées (50 mg et 100 mg) ont montré une amélioration nettement supérieure et cliniquement significative par rapport au placebo s'agissant des deux critères d'évaluation principaux : l'indice de surface atteinte par le vitiligo (VASI) au niveau du visage et sur l'ensemble du corps.
Un médicament déjà approuvé dans l'alopécie
Le Litfulo a été autorisé en 2023 par l'agence américaine des médicaments (FDA) pour traiter les formes sévères de l'alopécie chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.
Pfizer prévoit de lancer en 2026 une étude dite "pivot" pour évaluer l'efficacité du Litfulo sur les formes modérées de cette même maladie.
La cause du vitiligo, qui se caractérise par une perte des mélanocytes de la peau, reste inconnue, mais des facteurs génétiques et auto-immuns sont probables. Les traitements habituels comprennent des corticostéroïdes topiques.
A Wall Street, le titre accusait un repli de 1,1% jeudi matin dans les cotations électroniques d'avant-Bourse.
Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins primaires (42,9%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ;
- produits de soins spécialisés (28%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ;
- produits utilisés en oncologie (26,9%) ;
- autres (2,2%).
52,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.