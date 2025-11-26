La chute boursière de 25% du titre Eutelsat ce 26 novembre n'est pas lié à un choc opérationnel, mais à un mécanisme boursier parfaitement classique : l'action se négocie aujourd'hui "ex-droit". Voilà qui mérite quelques explications.

La société a lancé une augmentation de capital massive de 670 millions d’euros avec droit préférentiel de souscription (DPS), dans le cadre d’un plan global de renforcement financier de 1,5 milliard d’euros. A partir de ce 26 novembre, chaque action Eutelsat est détachée de son droit de souscription, ce qui modifie mécaniquement son prix en Bourse.

Ce détachement implique un ajustement automatique du cours, car le DPS (qui permet aux actionnaires d’acheter des actions nouvelles avec une décote) a une valeur propre. Dans le cas d’Eutelsat, le prix de souscription des actions nouvelles est fixé à 1,35 euro, très inférieur au cours de 3,225 euros du 21 novembre, retenu comme référence avant l'annonce de l'opération, ce qui génère une forte décote. La valeur théorique du droit était ainsi calculée à 0,79 euro. On retrouve ces 0,79 EUR dans le différentiel entre le cours d'hier soir (2,84 EUR) et celui de ce matin (2,13 EUR). Quand ce droit est détaché, le cours de l’action “ex-droit” baisse d’un montant équivalent, qui correspond en l'occurrence à une baisse mécanique proche des 25% observés.

Ce mouvement ne traduit donc pas une perte de confiance soudaine, mais l’effet mathématique d’une levée de fonds dilutive. Les actionnaires disposent désormais de leurs droits pour souscrire à 8 actions nouvelles pour 11 détenues, ou pour les vendre jusqu’au 5 décembre, car ils sont momentanément cotés sous l'ISIN FR0014012K95. Après cette date, ils n'auront de valeur que s'ils sont exercés jusqu'au 9 décembre inclus, et plus aucune valeur ensuite.

L’opération, largement soutenue par les actionnaires de référence (dont l’Etat français, Bharti, le gouvernement britannique, CMA CGM et le FSP) vise à renforcer durablement le bilan du groupe et à financer ses investissements stratégiques dans les satellites en orbite basse.