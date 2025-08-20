L'attente du discours de Jérôme Powell, prévu vendredi au symposium de Jackson Hole, semble interminable pour les investisseurs… et surtout pour le Nasdaq 100.

La Bourse de New York évolue sous pression, alors que l’intervention du président de la Fed pourrait donner le ton des marchés jusqu’à la prochaine réunion de politique monétaire. Dans ce climat d’incertitude, le S&P 500 recule de 0,24%, le Dow Jones résiste avec un maigre gain de 0,04%, tandis que le Nasdaq 100, soumis à la tech, décroche de 0,58%.

La méforme du secteur technologique s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, des valorisations élevées incitent les investisseurs à prendre leurs gains en attendant un signal positif de la Fed. Ensuite, un rapport du MIT a jeté un froid en affirmant que “95% des projets pilotes en IA générative échouent dans les entreprises”. Ces propos résonnent d’autant plus que Sam Altman, PDG d’OpenAI, a comparé récemment l’IA à une bulle spéculative similaire à celle d’internet.

Côté valeurs, Target plonge de plus de 6% après un nouveau recul de ses ventes et l’annonce de l’arrivée d’un nouveau directeur général le 1er février. Lowe’s, de son côté, stagne (+0,29%) malgré des bénéfices supérieurs aux attentes.

Pour corser l’ambiance, Donald Trump a exigé la démission de Lisa Cook, gouverneure de la Fed, en l’accusant de fraude liée à sa résidence principale qui aurait facilité l’obtention de prêts immobiliers. Une nouvelle attaque qui illustre la pression constante exercée par le président américain sur la banque centrale.

La séance de demain sera rythmée par les résultats de Walmart avant l’ouverture, puis par ceux d’Intuit et Workday après la clôture. Mais tous les regards resteront braqués sur Jackson Hole, où Jérôme Powell doit prendre la parole vendredi à 16h (heure de Paris).