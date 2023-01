Sona BLW Precision Forgings Ltd est une entreprise de technologie automobile basée en Inde. L'entreprise conçoit, fabrique et fournit des systèmes et des composants automobiles techniques. Elle propose des produits tels que des ensembles de différentiels, des engrenages différentiels, des démarreurs conventionnels et micro-hybrides, des systèmes de générateurs de démarrage à courroie (BSG), des moteurs de traction...