YAMATO KOGYO CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'acier de forme. La société opère à travers quatre secteurs géographiques. Le segment Acier (Japon) est engagé dans la fabrication et la vente d'acier profilé en H, d'acier en canal, d'acier profilé en I, de palplanches en acier, de rails de guidage pour ascenseurs, d'acier profilé pour la construction navale et de boîtes de conserve pour navires, entre autres. Le segment Acier (Corée du Sud) est engagé dans la fabrication et la vente de barres d'acier. Le segment Acier (Thaïlande) est engagé dans la fabrication et la vente d'acier en forme de H, de profilés en acier, d'acier en forme de I et de palplanches en acier. Le secteur ferroviaire est engagé dans la fabrication et la vente d'aiguillages et de passages à niveau, de joints extensibles, de nouveaux passages à niveau, de rails isolés par collage, de dispositifs de protection contre les déraillements, de selles de rail et de boulons. La société est également impliquée dans le transport et les propriétés immobilières, ainsi que dans le traitement des déchets médicaux.

Secteur Acier