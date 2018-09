Rebond technique en formation Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 15.25 EUR

Objectif de cours : 18.8 EUR

Stop de protection: 14.85 EUR



STMicro dispose d'excellents fondamentaux, la baisse estivale de prés de 35% sur le titre peut être interprété comme une excellente zone de prix.



Sur le plan technique le titre semble à court terme disposer d'une zone de soutien entre 15 et 15.50, le franchissement des 16.60 libérerait un potentiel sur les 18.8€, cela représenterait un retracement de prés de 50% de la baisse de cet été.



Mnemo Type Strike Barrière Echéance K027S CALL 14.07 14.07 - Cours Obj. théorique Risk théorique 0.47 127% 55% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés Le secteur des semi conducteurs a fortement souffert ces trois derniers mois, davantage sur des craintes que sur de véritables révisions baissières des analystes.STMicro dispose d'excellents fondamentaux, la baisse estivale de prés de 35% sur le titre peut être interprété comme une excellente zone de prix.Sur le plan technique le titre semble à court terme disposer d'une zone de soutien entre 15 et 15.50, le franchissement des 16.60 libérerait un potentiel sur les 18.8€, cela représenterait un retracement de prés de 50% de la baisse de cet été.Pour profiter du potentiel de ce rebond, on se positionnera sur le turbo call illimité Société Générale k027s qui cote actuellement 0.48 (ask) pour viser un potentiel de 127% avec un stop qui limiterait la baisse à 55%. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STMICROELECTRONICS 3.41% 16.23 -10.85% TURBO LONG SUR STMICROELECTRONICS - 0.49

