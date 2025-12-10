Ayvens annonce l'achèvement de son programme de rachats d'actions entamé le 31 octobre dernier : 33 180 919 actions ordinaires, représentant 4,1% de son capital, ont ainsi été rachetées pour un montant total de 360 millions d'euros.

Pour rappel, le groupe de location automobile avait annoncé ce programme fin octobre, en marge de la publication de ses résultats pour les 9 premiers mois de l'année. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.

Ce programme s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large visant à redistribuer environ 700 MEUR à ses actionnaires, plan qui comprenait aussi le versement d'un dividende exceptionnel de 0,42 euro par action prévu le 18 décembre.