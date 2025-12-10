Ayvens est spécialisé dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - location automobile longue durée : location aux particuliers et aux entreprises de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de voitures électriques et de 2 roues ; - gestion du parc automobile : prestations d'assistance, de maintenance, de gestion des pneumatiques, de remplacement, d'assurance, etc. ; - location automobile moyenne durée : location de véhicules pour une durée de 1 à 12 mois ; - vente de véhicules d'occasion. A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 3 298 000 véhicules.