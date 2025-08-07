Si le dollar fait régulièrement la Une des journaux, l'euro n'est pas en reste et affiche une solide performance non seulement face à son concurrent américain mais également vis-à-vis d'autres pays membres du G10. Preuve que la monnaie unique européenne a su acquérir avec le temps ses lettres de noblesse.

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le dollar régnait en maitre absolu, tant par son statut de monnaie d’échanges que de réserve. Mais la célébrité apporte également son lot de problèmes. La demande élevée pour le dollar s’est traduite par une inflation artificielle de la monnaie qui au fil du temps a pesé sur la compétitivité des entreprises américaines et engendré de lourds déficits commerciaux. Au point que l’administration Trump tente de faire machine arrière à force de droits de douane et de menaces à peine voilées, poussant le dollar à la baisse depuis le début de l’année. Parmi les grands gagnants, on peut notamment citer les devises européennes, euro en tête, qui domine de la tête et des épaules les dollars australiens et canadiens mais aussi la livre sterling ou encore le yen. Au sein de l’univers forex, quelques devises latino-américaines hissent également le pavillon à l’image du peso mexicain et du real brésilien dont les configurations graphiques sont d’ailleurs tout à fait encourageantes.

Source : Bloomberg

Le MXN consolide à plat au-dessus de sa moyenne mobile à 55 jours qui a bien accompagné à la fois la baisse de 2024 et la reprise de 2025. Elle est actuellement support autour des 0.0530. La sortie par le haut de la congestion actuelle, en débordement des 0.5400 devait remettre une pièce dans la machine haussière.

La configuration sur le BRL est moins dynamique mais n’en demeure pas moins intéressante à surveiller. Après avoir déborder une première résistance, désormais support, autour des 0.1775, elle consolide à l’intérieur d’un canal dont la borne hausse se confond avec une résistance qui remonte à 2024, autour des 0.1850. Le débordement de ce seuil devrait permettre une nouvelle séquence haussière de plusieurs mois.

Dans le reste de l’actualité, l’EURUSD a testé avec succès son support à 1.1440 qui peut être mis en parallèle des 99.60/100.40 sur le dollar index (DXY) pour un retest des précédents sommets à 1.1830 voire des 1.1918/28 en extension.