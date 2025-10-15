Ericsson : UBS relève son objectif de cours

UBS estime que les marges restent stables, mais des risques se profilent à l'horizon 2026. L'analyste confirme son conseil à Vendre sur le titre mais relève son objectif de cours à 65 couronnes suédoises (contre 57 couronnes suédoises) après l'annonce des résultats du troisième trimestre 2025.



'Le troisième trimestre a été marqué par une excellente exécution en termes de marges, mais les perspectives pour 2026 restent difficiles' indique UBS dans son étude du jour.



'Le chiffre d'affaires d'Ericsson au troisième trimestre était conforme au consensus, tandis que l'EBIT était supérieur de 2 à 5 % au consensus, hors éléments exceptionnels. Sur la base des commentaires sur les perspectives, nous prévoyons une augmentation du consensus du BPA pour 2025E/26E de l'ordre de 1 à 5 %' rajoute UBS en conclusion.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 12 fois avec un rendement de près de 3%.