Ferrari : HSBC relève sa recommandation
Publié le 02/10/2025 à 13:39
'Nous nous attendons à ce que le nouveau plan (lors de la journée investisseurs de la semaine prochaine) fournisse une toile de fond pour une croissance des bénéfices à deux chiffres d'ici à 2030', pronostique le broker, qui remonte d'environ 5-16% ses BPA 2026-27.
Selon HSBC, 'il est peu probable que les perspectives de volume se montrent agressives, alors que le mix et la personnalisation devraient constituer les pierres angulaires de la croissance future' du fabricant italien de voitures de sport et de luxe.