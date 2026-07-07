Implanet poursuit sur sa lancée

Le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 MEUR au deuxième trimestre 2026, en hausse de 27% par rapport à la même période de l'an dernier.

Le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique signe ainsi son huitième trimestre consécutif de croissance soutenue.



Cette progression repose sur une croissance équilibrée de l'ensemble des activités, tant dans les implants rachidiens que dans les équipements médicaux, portée notamment par le doublement des ventes du nouveau système de fixation postérieur hybride JSS.



Toutes les zones géographiques contribuent à cette performance. En France, les ventes progressent de 18% à 1,36 MEUR. Les Etats-Unis affichent une croissance de 24%, à 1,55 MEUR, devenant le premier marché du groupe. A l'international, hors France et Etats-Unis, le chiffre d'affaires bondit de 45% pour atteindre 1,19 MEUR, confirmant la montée en puissance de la présence commerciale d'Implanet.



Au 30 juin 2026, la société disposait d'une trésorerie de 1,01 MEUR. Malgré ce niveau relativement limité, la direction estime pouvoir financer ses opérations sur les douze prochains mois grâce aux perspectives d'activité, aux développements commerciaux attendus en 2026 et 2027 ainsi qu'aux facilités de paiement consenties par son partenaire Sanyou Medical.



Pour la suite de l'exercice, Implanet entend accélérer son développement aux Etats-Unis en renforçant ses équipes commerciales et scientifiques afin de soutenir le déploiement de sa plateforme JAZZ et des produits développés avec Sanyou Medical. Le groupe prévoit également d'étendre la commercialisation de ses gammes en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, marché stratégique du rachis, tout en enrichissant son offre avec de nouvelles technologies, notamment les scalpels à ultrasons SMTP Quntas et des solutions intégrant l'intelligence artificielle, la cobotique et la robotique chirurgicale.



Enfin, la société poursuit les démarches réglementaires nécessaires à l'obtention des certifications MDR en Europe et des autorisations 510(k) de la FDA pour ses produits.



Les investisseurs attendront désormais la publication des résultats semestriels, prévue le 15 septembre 2026, afin d'évaluer la traduction de cette forte croissance commerciale en amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie.