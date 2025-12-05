Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Dollar General avec un objectif de cours remonté de 130 à 142 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour le groupe de distribution à bas prix.
"Dollar General a affiché un solide 3e trimestre avec des ventes comparables accrues de +2,5%, entièrement grâce aux gains de fréquentation, une force générale des catégories et des ventes totales en croissance de +4,6%", rappelle le broker.
"La marge brute a augmenté de 110 points de base, portant le BPA à 1,28 USD contre 0,95 USD en consensus", note aussi Jefferies, pointant enfin un relèvement des objectifs annuels de ventes comparables et de BPA de la direction.
S'il reconnait les frais de ventes, généraux et administratifs (SG&A) élevés comme restant un point à surveiller, le broker voit une amélioration de l'exécution et l'expansion du parc immobilier soutenir les objectifs à long terme du groupe.
Dollar General Corporation est spécialisé dans la distribution à prix réduits de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de consommation (82,2%) : produits d'hygiène et de nettoyage (serviettes en papier, papiers hygiéniques, sacs de poubelle, etc.), produits alimentaires et boissons, produits de soins personnels et de beauté (savons, shampoings, dentifrices, parfums, cosmétiques, etc.), médicaments OTC, et produits animaliers ;
- produits saisonniers (10%) : articles de décoration, jouets, piles, cartes de voeux, produits de papeterie, articles de jardinage, fournitures de bureau, etc. ;
- articles domestiques (5,1%) : articles de cuisine, petits appareils électroménagers, ampoules, cadres, bougies, produits de salles de bain, etc. ;
- vêtements et accessoires (2,7%) : vêtements pour hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, chaussures, sacs, etc.
A fin janvier 2025, le groupe dispose d'un réseau de 20 594 magasins implantés aux Etats-Unis.
