Jefferies toujours optimiste sur ConvaTec Group

Après la tenue, jeudi dernier, de la journée investisseurs de ConvaTec Group (-1,92%, à 229,50 pence), Jefferies a confirmé sa recommandation à l'achat du titre du spécialiste du développement, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs médicaux (soins des stomies, des plaies et de l'incontinence), avec une cible de 325 pence, soit un potentiel de hausse de 45%.

Pour la banque d'investissement américaine, ce rendez-vous a renforcé l'image d'une entreprise plus solide, plus résiliente et mieux positionnée. Lors de cet événement, la société a confirmé ses objectifs de moyen terme récemment relevés et vise notamment une croissance organique comprise entre 6 et 8%, portée par une accélération dans toutes les divisions. Elle table également sur une marge allant de 24 à 26%, devant entraîner une croissance du bénéfice par action à deux chiffres.



De son côté, l'objectif de marge repose sur une gestion disciplinée du compte de résultat et des gains de productivité /simplification partiellement compensés par des réinvestissements (R&D, marketing/ventes et preuves cliniques).



Jefferies insiste sur la forte dynamique de la R&D qui a doublé depuis 2019 et a permis 8 lancements sur la période 2022-2025 et 8 autres sont prévus entre 2026 et 2027. En outre, depuis 2022, ce sont les portefeuilles des quatre catégories qui ont été optimisés et élargis, recevant d'excellents retours du terrain.



Enfin, s'appuyant sur des essais cliniques internes, plus de 30 études actives et des cycles raccourcis de 30%, une nouvelle vague de lancement est attendue à partir de 2028, qui vise à rendre l'innovation reproductible à grande échelle avec des solutions à haute valeur validées cliniquement.



En ce qui concerne les changements de remboursement inhérents au secteur des technologiques médicales, la banque d'investissement américaine estime que ConvaTec Group est désormais mieux armée. La société a réussi à augmenter son prix de vente moyen chaque année entre 2022 et 2025, malgré une déflation structurelle des prix. Cette tendance devrait se poursuivre grâce à une expertise forte en accès aux marchés selon les analystes. Elle devrait être également soutenue par des innovations produits à forte proposition de valeur et un mix plus diversifié (géographique et produits).



Enfin, la banque d'investissement américaine estime que le groupe semble désormais mieux armé qu'auparavant pour atténuer les pressions inflationnistes. Les matières premières représentent 45% du coût des ventes, et environ 80% de ces coûts sont couverts pour l'année en cours. Pour Jefferies, chaque point d'inflation supplémentaire au-delà des 3% prévus dans les objectifs 2026 représenterait un coût additionnel de 2 à 3 millions de dollars sur l'exercice 2026 et de 7 à 8 millions de dollars sur 2027.