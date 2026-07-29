Logitech dévisse après un début d'exercice mitigé

Logitech dévisse de 7,3% à 81,3 CHF à Zurich, au lendemain d'une publication au titre du 1er trimestre 2026-2027 jugée mitigée par AlphaValue, avec des bénéfices en réalité largement gonflés par un élément exceptionnel et des objectifs prudents pour le trimestre en cours.

Le fabricant de périphériques informatiques a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 47% à 1,85 USD pour les trois premiers mois de son exercice décalé, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté en croissance de 44% à 290 MUSD, soit une marge améliorée de 6,1 points à 23,7%.



"Les marges ont affiché un niveau exceptionnel, mais ce résultat est gonflé par 61 MUSD de remboursements de droits de douane", met toutefois en avant AlphaValue, précisant qu'en excluant cet élément, le bénéfice d'exploitation ajusté n'a augmenté que de 14% à 229 MUSD, soit une marge de 18,7%.



Le bureau d'études reconnaît toutefois que Logitech a légèrement dépassé les attentes en ce qui concerne ses revenus, ressortis en progression de 7% à 1,23 MdUSD (+5% à taux de change constants), battant de plus de 2% le consensus de marché et surpassant la borne haute de sa fourchette cible.



"La croissance organique a été portée par trois segments (Dispositifs de pointage, Gaming et Collaboration vidéo), tandis que quatre ont enregistré un recul (Webcams, Casques, Accessoires pour tablettes et Autres) et que le segment Claviers et ensembles a stagné", détaille AlphaValue.



Il pointe en outre une certaine prudence de la direction, qui anticipe, pour son 2e trimestre comptable, un bénéfice d'exploitation ajusté entre 185 MUSD et 210 MUSD, ainsi que des revenus entre 1 185 MUSD et 1 220 MUSD, soit une croissance de 0 à 3% (au total comme à taux de change constants).