Logitech dévisse de 7,3% à 81,3 CHF à Zurich, au lendemain d'une publication au titre du 1er trimestre 2026-2027 jugée mitigée par AlphaValue, avec des bénéfices en réalité largement gonflés par un élément exceptionnel et des objectifs prudents pour le trimestre en cours.
Le fabricant de périphériques informatiques a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 47% à 1,85 USD pour les trois premiers mois de son exercice décalé, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté en croissance de 44% à 290 MUSD, soit une marge améliorée de 6,1 points à 23,7%.
"Les marges ont affiché un niveau exceptionnel, mais ce résultat est gonflé par 61 MUSD de remboursements de droits de douane", met toutefois en avant AlphaValue, précisant qu'en excluant cet élément, le bénéfice d'exploitation ajusté n'a augmenté que de 14% à 229 MUSD, soit une marge de 18,7%.
Le bureau d'études reconnaît toutefois que Logitech a légèrement dépassé les attentes en ce qui concerne ses revenus, ressortis en progression de 7% à 1,23 MdUSD (+5% à taux de change constants), battant de plus de 2% le consensus de marché et surpassant la borne haute de sa fourchette cible.
"La croissance organique a été portée par trois segments (Dispositifs de pointage, Gaming et Collaboration vidéo), tandis que quatre ont enregistré un recul (Webcams, Casques, Accessoires pour tablettes et Autres) et que le segment Claviers et ensembles a stagné", détaille AlphaValue.
Il pointe en outre une certaine prudence de la direction, qui anticipe, pour son 2e trimestre comptable, un bénéfice d'exploitation ajusté entre 185 MUSD et 210 MUSD, ainsi que des revenus entre 1 185 MUSD et 1 220 MUSD, soit une croissance de 0 à 3% (au total comme à taux de change constants).
Logitech International S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de périphériques informatiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- accessoires de jeux (29,2%) : souris, claviers, casques, manettes de jeu, volants, contrôleurs de simulation, casques de jeux pour consoles, contrôleurs de jeux, etc. ;
- claviers et combos (19,4%) ;
- dispositifs de pointage (17,7%) : trackballs et souris ;
- systèmes de vidéoconférence (14,2%) ;
- tablettes et accessoires (6,9%) ;
- caméras web (6,7%) ;
- systèmes audio portatifs et pour PC (3,7%) : casques, écouteurs, systèmes musicaux sans fil, etc. ;
- autres (2,2%) : notamment haut-parleurs mobiles et haut-parleurs pour PC.
La commercialisation des produits est assurée au travers des magasins spécialisés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amériques (40,3%) et Asie-Pacifique (27,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.