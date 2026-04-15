Morgan Stanley dévoile un bénéfice net part du groupe en croissance de 29% à près de 5,57 MdsUSD pour le 1er trimestre 2026, soit un BPA de 3,43 USD, battant d'environ 13% l'estimation moyenne des analystes.
À 20,58 MdsUSD, les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 16%, tandis que son ratio d'efficacité s'est amélioré de 3 points à 65%, "démontrant son levier opérationnel tout en continuant d'investir dans ses activités".
Plus précisément, la division "institutional securities" a vu ses revenus croître de 19% à un record de 10,72 MdsUSD, ayant "bénéficié d'un engagement client soutenu et d'une forte présence mondiale", selon le PDG Ted Pick.
Les revenus de cette division ont reflété à la fois une forte performance des activités de marché (tant en actions qu'en revenu fixe), aidée par une volatilité accrue, et la vigueur de la banque d'investissement, tirée par le conseil.
Concernant les autres divisions, si les revenus en gestion d'investissement se sont tassés de 4%, ceux en gestion de fortune ont augmenté de 16%, avec des actifs nets de 118 MdsUSD et des flux d'actifs rémunérés de 54 MdsUSD.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.