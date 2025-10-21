Oddo BHF abaisse sa cible sur Capgemini

Oddo BHF maintient sa recommandation à 'surperformance' sur Capgemini, tout en abaissant son objectif de cours de 174 EUR à 160 EUR. Le bureau d'études précise que cette révision ne remet pas en cause sa conviction positive sur le titre, mais reflète principalement l'évolution défavorable du secteur depuis l'été.



Selon la note, la baisse de la valorisation s'explique avant tout par la contraction des multiples observée chez les comparables, passés de 14,7x à 12,0x. Oddo BHF applique désormais un multiple de 10x à Capgemini, ce qui justifie la révision de l'objectif de cours. 'C'est surtout cette chute de la valorisation des pairs qui nous amène à revoir notre OC', souligne l'analyste.



Le broker anticipe néanmoins une légère amélioration de l'activité sur la fin d'année, avec un troisième trimestre encore atone mais un quatrième trimestre un peu mieux orienté. L'intégration de WNS pourrait en outre permettre au groupe de relever sa guidance de croissance pour 2025 à 0%-2% à périmètre constant, avec un effet M&A positif estimé à environ 2 points.



Enfin, le bureau d'études évoque un free cash-flow 2025 jugé 'ambitieux' et une marge opérationnelle, hors WNS, attendue dans le bas de la fourchette, autour de 13,3%-13,5%.