Oddo BHF abaisse sa recommandation sur Sika de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 220 à 195 francs suisses, pour tenir compte de la révision à la baisse de ses estimations et de la mise à jour des données de marché.
'Après un mauvais troisième trimestre à cause de la Chine, le management a procédé à un reset de ses objectifs 2028 et pris des mesures pour juguler les effets négatifs en lançant un programme de réduction de coûts Fast Forward', rappelle-t-il.
Aussi, le bureau d'études a recalé ses estimations sur la base de la publication trimestrielle et des coûts de ce programme d'environ 90 millions de francs suisses en 2025 : son EBITDA a été abaissé à 2079 MCHF en 2025 et à 2150 MCHF en 2026.
Selon Oddo BHF, après une réduction de la guidance 2028, le groupe suisse de chimie pour la construction 'semble retrouver une trajectoire financière plus crédible mais l'année 2026 restera probablement encore difficile jusqu'au troisième trimestre'.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
