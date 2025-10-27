Oddo BHF abaisse sa recommandation sur Sika

Oddo BHF abaisse sa recommandation sur Sika de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 220 à 195 francs suisses, pour tenir compte de la révision à la baisse de ses estimations et de la mise à jour des données de marché.



'Après un mauvais troisième trimestre à cause de la Chine, le management a procédé à un reset de ses objectifs 2028 et pris des mesures pour juguler les effets négatifs en lançant un programme de réduction de coûts Fast Forward', rappelle-t-il.



Aussi, le bureau d'études a recalé ses estimations sur la base de la publication trimestrielle et des coûts de ce programme d'environ 90 millions de francs suisses en 2025 : son EBITDA a été abaissé à 2079 MCHF en 2025 et à 2150 MCHF en 2026.



Selon Oddo BHF, après une réduction de la guidance 2028, le groupe suisse de chimie pour la construction 'semble retrouver une trajectoire financière plus crédible mais l'année 2026 restera probablement encore difficile jusqu'au troisième trimestre'.