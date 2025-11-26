Oddo BHF relève son objectif de cours sur Compass

Tout en maintenant son opinion "neutre" sur Compass Group, Oddo BHF relève son objectif de cours de 2700 à 2800 pence, à la suite du relèvement de ses estimations sur une publication 2025 jugée solide, et accompagnée d'un ton confiant pour 2026.



Le bureau d'études souligne que le groupe britannique de services de restauration collective n'observe pas d'effets négatifs notables liés au contexte macroéconomique américain (en particulier de licenciements).



"Compass va poursuivre le déploiement d'outils d'IA et d'analyse et utilisation des données, avec des effets positifs sur sa productivité et son approche commerciale", met aussi en avant l'analyste en charge du dossier.



S'il lui reconnait un profil "best-in-class", avec une croissance organique et des marges significativement supérieures à ses concurrents, et une situation financière très solide, Oddo BHF pointe une valorisation élevée par rapport au secteur.