Tout en maintenant son opinion "neutre" sur Compass Group, Oddo BHF relève son objectif de cours de 2700 à 2800 pence, à la suite du relèvement de ses estimations sur une publication 2025 jugée solide, et accompagnée d'un ton confiant pour 2026.
Le bureau d'études souligne que le groupe britannique de services de restauration collective n'observe pas d'effets négatifs notables liés au contexte macroéconomique américain (en particulier de licenciements).
"Compass va poursuivre le déploiement d'outils d'IA et d'analyse et utilisation des données, avec des effets positifs sur sa productivité et son approche commerciale", met aussi en avant l'analyste en charge du dossier.
S'il lui reconnait un profil "best-in-class", avec une croissance organique et des marges significativement supérieures à ses concurrents, et une situation financière très solide, Oddo BHF pointe une valorisation élevée par rapport au secteur.
Compass Group PLC est le n° 1 mondial de la restauration collective et concédée. Le CA par marché se répartit comme suit :
- entreprises et administrations (37,7%) ;
- établissements de soins et maisons de retraite (23,7%) ;
- établissements d'enseignement (18%) ;
- établissements de sport et de loisirs (13,9%) ;
- autres (6,7%) : secteurs des industries pétrolière, gazière et minière, de la construction et de la défense.
L'exploitation des restaurants est assurée notamment sous les marques Medirest, Morrison, ESS, Eurest, Bon Appétit, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,2%), Amérique du Nord (68%) et autres (8,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.