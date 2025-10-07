Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Groupe Seb 'dans une optique de moyen terme', mais avec un objectif de cours abaissé de 100 à 82 euros, au lendemain d'un avertissement sur résultats lancé par le fabricant de petit électroménager pour 2025.



Le bureau d'études abaisse son estimation de croissance organique de +3% à +0,2% et retient, au niveau du ROPA (résultat opérationnel des activités), le milieu de la fourchette de la guidance soit 575 millions d'euros, impliquant une révision en baisse de près de 21%.



'Lors de la publication des résultats le 23 octobre, le groupe devrait donner plus de détails par zones géographiques et nous aider à mieux appréhender l'impact de l'intensité concurrentielle au sein du secteur (effet prix notamment)', estime l'analyste.



A court terme, Oddo BHF pense que 'le momentum reste difficile en raison des incertitudes qui entourent le contexte de consommation', mais que Seb 'devrait bénéficier des innovations pour alimenter la croissance à moyen terme'.