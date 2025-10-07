Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Groupe Seb 'dans une optique de moyen terme', mais avec un objectif de cours abaissé de 100 à 82 euros, au lendemain d'un avertissement sur résultats lancé par le fabricant de petit électroménager pour 2025.
Le bureau d'études abaisse son estimation de croissance organique de +3% à +0,2% et retient, au niveau du ROPA (résultat opérationnel des activités), le milieu de la fourchette de la guidance soit 575 millions d'euros, impliquant une révision en baisse de près de 21%.
'Lors de la publication des résultats le 23 octobre, le groupe devrait donner plus de détails par zones géographiques et nous aider à mieux appréhender l'impact de l'intensité concurrentielle au sein du secteur (effet prix notamment)', estime l'analyste.
A court terme, Oddo BHF pense que 'le momentum reste difficile en raison des incertitudes qui entourent le contexte de consommation', mais que Seb 'devrait bénéficier des innovations pour alimenter la croissance à moyen terme'.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 40 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles et équipements grand public (88,2%) : articles culinaires (poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc.), petit électroménager culinaire (articles de cuisson électrique ; friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), équipements de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.), petit électroménager non culinaire (équipements de soin du linge, aspirateurs, ventilateurs, etc.) et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.). Le CA par zone géographique se ventile entre Europe occidentale (34,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (16,5%), Chine (26,1%), Asie (6,6%), Amérique du Nord (11,2%) et Amérique du Sud (4,9%) ;
- équipements et articles culinaires professionnels (11,8%) : équipements de préparation des boissons boissons chaudes ou froides, de cuisson professionnelle, de préparation culinaire, articles culinaires et ustensiles de cuisine, équipement hôtelier.
A fin 2024, le groupe dispose de 44 sites de production dans le monde.
