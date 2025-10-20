A raison, la capitalisation boursière du leader européen des technologies d'économie circulaire a pris du plomb dans l'aile.

Le groupe norvégien, qui développe depuis cinq décennies des systèmes de collecte et de recyclage, s'est aussi diversifié dans les technologies de tri alimentaire.

Entrepris en 2012 avec le rachat du hollandais BEST, mis sur les rails pour de bon quatre ans plus tard avec l'acquisition du néo-zélandais Compac, c'est cet effort de diversification qui lui a permis de continuer de faire croître son chiffre d'affaires à un rythme annualisé de 9% entre 2013 et 2023.

Il entend faire encore mieux à l'avenir, et promet ainsi aux investisseurs un taux de croissance annualisé de 15% sur le prochain cycle, en capitalisant tant sur sa présence globale que, bien sûr, sur les nouvelles régulations européennes qui visent à généraliser les dispositifs de consigne.

Tous ces thèmes en vogue ont toujours valu à Tomra des multiples de valorisation de premier de la classe. La déception ne pouvait qu'être immense lorsque, à partir de 2024, la croissance a commencé à stagner et les marges à plonger à cause de difficultés sur le segment tri alimentaire.

Cette tendance à la baisse de la profitabilité se poursuit sur les neuf premiers mois de l'année 2025 ; elle s'accompagne en plus d'une baisse du chiffre d'affaires, pénalisé cette fois-ci par une conjoncture morose sur les segments collecte et recyclage.

Sujette à l'inflation, la structure de coûts, elle, continue hélas d'augmenter. Quant aux velléités de diversification, elles restent pour l'instant sujettes à caution, car les ventes du segment tri alimentaire sont volatiles, et leur croissance somme toute modeste, tandis qu’y perdure un problème structurel de profitabilité.

Dans ces conditions, les craintes des investisseurs sont grandes que Tomra ait atteint un plateau qu'il sera désormais difficile de dépasser. Partie à des niveaux stratosphériques durant la pandémie et au-delà, ce dont Zonebourse s'était alarmé à l'époque, le cours de l'action s'est donc fortement ajusté à la baisse pour refléter ce nouveau paradigme.

Toujours foncièrement optimistes, le consensus des analystes - sondé en temps réel par Zonebourse - mis sur un rebond rapide des ventes et des marges dès l'année prochaine. Une nouvelle sanction du marché sera inévitable en cas de déception. Si elle se produisait, elle sera à ne pas en douter très violente.