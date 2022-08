Les Industries Dorel Inc. est une entreprise mondiale de biens de consommation. La société conçoit, fabrique, commercialise et distribue un portefeuille diversifié de marques de produits par l'entremise de ses divisions Dorel Home et Dorel Juvenile. La division Dorel Home comprend quatre unités d'exploitation : Ameriwood Home, qui conçoit, fabrique et importe des meubles dans les catégories du divertissement à...