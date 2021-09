Enviva Partners, LP est un fournisseur de granulés de bois de qualité utilitaire pour les groupes électrogènes. La Société achète de la fibre de bois et la transforme en granules de bois de qualité utilitaire et charge les granules de bois finis dans des wagons, des camions et des barges qui sont transportés vers des terminaux maritimes en eau profonde, où ils sont reçus, entreposés et chargés sur des navires...