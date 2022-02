Loyalty Ventures Inc. est un fournisseur de solutions de fidélisation des consommateurs. Les solutions de la société visent à aider les partenaires à atteindre leurs objectifs stratégiques et financiers. Elle conçoit des solutions de fidélisation autour des besoins et des objectifs des clients, qui peuvent être à la fois transactionnels et émotionnels. Elle aide les fournisseurs de services financiers, les...