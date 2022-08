Powered Brands est une société à chèque en blanc. La société est créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle se concentre sur la beauté, le bien-être et les activités liées à la consommation. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré...