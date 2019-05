AIXTRON SE : Anticipation d'un retournement 17/05/2019 | 09:44 achat En cours

Cours d'entrée : 10.6€ | Objectif : 11.79€ | Stop : 9.91€ | Potentiel : 11.23% La configuration technique du titre AIXTRON SE suggère l'amorce d'un retournement de tendance sur le moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 11.79 €. Graphique AIXTRON SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.25 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 40.45 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Données financières (€) CA 2019 279 M EBIT 2019 35,3 M Résultat net 2019 29,6 M Trésorerie 2019 287 M Rendement 2019 - PER 2019 40,45 PER 2020 31,55 VE / CA 2019 3,30x VE / CA 2020 2,88x Capitalisation 1 207 M Prochain événement sur AIXTRON SE 25/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats