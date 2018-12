En phase de léthargie horizontale Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 12/12/2018 | 16:19





Les discussions entre les Pékin et Washington semblent sur la bonne voie pour parvenir à un accord commercial avant la fin de la période de 90 jours (date butoir le 1er mars 2019). La Chine propose de réduire ses taxes douanières sur les véhicules américains importés et l'administration Trump est prête à ne pas imposer de nouvelles barrières tarifaires sur les produits chinois. Néanmoins l'arrestation de la directrice du géant Huawei par la justice américaine a semé le trouble sur les marchés, de la même façon que la publication décevante d'indicateurs économiques. En effet, l'annonce du ralentissement des prix à la consommation et à la production en Chine a été perçue comme le signe d'une baisse l'activité et d'un affaiblissement de la demande.



Sur un mois glissant, seul le secteur de l'immobilier se distingue à la hausse, avec une forte progression de 5.2%, bénéficiant de perspectives de croissance solides pour 2019 et des mesures mises en place par le gouvernement pour stimuler les investissements dans les infrastructures. Les valeurs industrielles ont le plus souffert dans ce contexte commercial incertain.



Graphiquement, le Shanghai Composite évolue dans une zone de consolidation horizontale comprise entre 2570 et 2700 points depuis fin-octobre. En cas de sortie par le haut du trading range, on pourra attendre une accélération haussière et viser les 2770/2790 points, niveau du prochain gap. Le récent regain d'optimisme des investisseurs au sujet des négociations commerciales sino-américaines n'a pour le moment pas permis à la Bourse de Shanghai de reprendre le chemin de la hausse.Les discussions entre les Pékin et Washington semblent sur la bonne voie pour parvenir à un accord commercial avant la fin de la période de 90 jours (date butoir le 1er mars 2019). La Chine propose de réduire ses taxes douanières sur les véhicules américains importés et l'administration Trump est prête à ne pas imposer de nouvelles barrières tarifaires sur les produits chinois. Néanmoins l'arrestation de la directrice du géant Huawei par la justice américaine a semé le trouble sur les marchés, de la même façon que la publication décevante d'indicateurs économiques. En effet, l'annonce du ralentissement des prix à la consommation et à la production en Chine a été perçue comme le signe d'une baisse l'activité et d'un affaiblissement de la demande.Sur un mois glissant, seul le secteur de l'immobilier se distingue à la hausse, avec une forte progression de 5.2%, bénéficiant de perspectives de croissance solides pour 2019 et des mesures mises en place par le gouvernement pour stimuler les investissements dans les infrastructures. Les valeurs industrielles ont le plus souffert dans ce contexte commercial incertain.Graphiquement, le Shanghai Composite évolue dans une zone de consolidation horizontale comprise entre 2570 et 2700 points depuis fin-octobre. En cas de sortie par le haut du trading range, on pourra attendre une accélération haussière et viser les 2770/2790 points, niveau du prochain gap.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.