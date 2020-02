Dustin Group AB (publ) : Une opportunité moyen terme ?

Données financières (SEK) CA 2020 13 533 M EBIT 2020 485 M Résultat net 2020 347 M Dette 2020 1 797 M Rendement 2020 4,40% PER 2020 17,6x PER 2021 14,7x VE / CA2020 0,59x VE / CA2021 0,55x Capitalisation 6 130 M Prochain événement sur DUSTIN GROUP AB (PUBL) 01/04/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 81,50 SEK Dernier Cours de Cloture 69,15 SEK Ecart / Objectif Haut 20,0% Ecart / Objectif Moyen 17,9% Ecart / Objectif Bas 15,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Ekman President & Chief Executive Officer Maria Christina Brunell Livfors Chairman Per Johan Karlsson Chief Financial Officer & EVP-Business Support Eva Ernfors Head-Information Alexandra Fürst Chief Information Officer, EVP-IT & Digitalization