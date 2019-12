Michelin : Un partenariat stratégique international

Le Guide Michelin s'associe à TripAdvisor® et LaFourchette pour offrir aux utilisateurs des expériences de gastronomie exclusives et diversifiées, en leur donnant accès à un plus large choix de restaurants de qualité à travers le monde. Michelin, TripAdvisor, et sa filiale LaFourchette, signent un partenariat visant à combiner l'expertise gastronomique du Guide Michelin à la puissance de l'audience mondiale de TripAdvisor et au système de réservation de restaurant leader sur ses marchés de LaFourchette by TheFork.