Swisscom : des résultats trimestriels jugés 'solides'

16/08/2019 | 11:36

L'action Swisscom se redresse vendredi à la Bourse de Zurich suite à la publication de résultats trimestriels jugés 'solides'.



Après deux séances de pertes, le titre signait vers 11h00 une progression de 2,5% à 484,8 francs suisses, soit la meilleure performance de l'indice vedette SMI.



L'opérateur téléphonique helvétique a fait état hier soir d'un résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) de 2,24 milliards de francs suisses au titre de son deuxième trimestre, en hausse de 4,5% par rapport à l'an dernier.



Sur une base comparable, la croissance de l'excédent brut d'exploitation se limite toutefois à 0,5%.



A 5,66 milliards de francs suisses, le chiffre d'affaires du groupe s'inscrit, lui, en repli de 2,4%. A taux de change constant, il recule de 1,7%



Dans un communiqué, Urs Schaeppi, le directeur général du groupe, évoque des marchés 'saturés' obligeant les prestataires à attirer des clients et à remporter des parts de marché via des promotions.



Les analystes d'UBS - qui affichent une opinion 'neutre' sur la valeur avec un objectif de cours de 483 euros - évoquent des performances malgré tout 'solides'.



'Le chiffre d'affaires est sous pression, mais la dynamique de réduction de coûts demeure impressionnante', estime le bureau d'études.



Pour l'exercice 2019, Swisscom dit toujours tabler sur un chiffre d'affaires net d'environ 11,4 milliards de francs suisses pour un EBITDA de plus de 4,3 milliards de francs suisses.



