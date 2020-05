Maximillai - Cour de psychologie. Comme vous le savez verser un dividende ou faire un rachat d'actions c'est pareil. A votre avis prendre 10 % du bénéfice pour racheter ses actions par les temps qui courent ce n'est pas une preuve de CONFIANCE ? Regardez les prévisions météo à Areia Branca au Brésil...

Les nouvelles turbines SIEMENS GAMESA 3,4MW placées sur VSM1 et VSM2 sont plus hautes , les pales sont plus larges, et elles produisent plus que la moyenne du secteur en Amérique latine. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée