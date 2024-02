Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont atteint leur plus haut niveau depuis près de huit mois mardi, soutenus par le raffermissement des prix des porcs au comptant et par des achats spéculatifs, selon les négociants.

Les porcs d'avril du CME ont augmenté de 0,450 cent à 85,675 cents la livre, limitant les gains après avoir atteint 87,100 cents, le plus haut niveau du contrat depuis le 28 juin.

Les contrats à terme sur les porcs se sont redressés depuis qu'ils ont atteint leur niveau le plus bas au début de l'année civile. Les fonds de gestion des matières premières ont porté leur position nette longue sur les contrats à terme sur le porc du CME à 34 538 contrats le 13 février, selon les données réglementaires hebdomadaires, soit la position nette longue la plus importante depuis septembre. Les fonds avaient détenu une position nette courte sur les porcs jusqu'à la fin du mois de janvier.

Entre-temps, l'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a atteint 75,75 cents la livre mardi, son niveau le plus élevé depuis la mi-novembre.

"La situation du marché du porc est bien meilleure qu'elle ne l'a jamais été", a déclaré Sterling Smith, directeur de la recherche agricole chez AgriSompo North America. "Les porcs au comptant ont bien progressé. Cela apportera beaucoup de soutien", a ajouté M. Smith.

Les prix de détail élevés du bœuf ont renforcé le marché du porc, a noté M. Smith, faisant de la viande de porc une option plus attrayante pour les consommateurs.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME ont clôturé en demi-teinte mardi, les contrats voisins ayant baissé suite à des prises de bénéfices après que le contrat de référence d'avril n'ait pas réussi à dépasser le sommet de trois mois atteint vendredi. Les bovins vivants d'avril ont clôturé en baisse de 0,225 cent à 187,325 cents la livre.

Mais les contrats à terme sur les bovins d'engraissement et les bovins d'un mois ont terminé en hausse, soutenus par l'insuffisance de l'offre de bovins. Le cheptel bovin américain a atteint son niveau le plus bas depuis plus de soixante-dix ans après que la sécheresse de ces dernières années a réduit la quantité de pâturages.

Les bovins d'engraissement de mars du CME se sont établis en hausse de 0,350 cent à 251,375 cents la livre et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis le 19 octobre.

Avant la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur les bovins d'engraissement, prévue vendredi, les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que le gouvernement signale que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement américains en janvier ont chuté de 11,6 % par rapport à l'année précédente. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Rashmi Aich)