Le sénateur républicain Mitch McConnell a annoncé mercredi qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête de son parti, mettant ainsi un terme à une carrière record.

Le sénateur du Kentucky a été vilipendé par les démocrates pour son obstructionnisme et adopté par son propre groupe parlementaire pour avoir défendu un programme conservateur. Voici quelques faits à son sujet :

POLIOMYÉLITE INFANTILE

Né en Alabama, M. McConnell a passé deux ans de son enfance à subir un traitement contre la polio, comme il l'a écrit dans ses mémoires. Enfant, il a déménagé avec sa famille dans le Kentucky, où il a fait des études supérieures.

Après avoir travaillé comme assistant au Congrès et dans l'administration du président républicain Gerald Ford, M. McConnell est devenu juge exécutif dans le comté de Jefferson, dans le Kentucky, avant d'être élu au Sénat des États-Unis en 1984, selon sa biographie du Congrès.

UN "GRIM REAPER" (UN FAUCHEUR)

M. McConnell a été élu à la tête de son groupe parlementaire en 2006, pendant le second mandat du président républicain George W. Bush, et a occupé le poste de chef de la minorité pendant les six premières années du mandat du président démocrate Barack Obama.

Lorsque son parti a obtenu la majorité au Sénat au cours des deux dernières années du mandat de M. Obama, M. McConnell a fait jouer ses muscles. Début 2016, après la mort du juge conservateur Antonin Scalia de la Cour suprême des États-Unis, il a même refusé d'envisager un vote pour le candidat proposé par M. Obama pour succéder à M. Scalia, Merrick Garland, déclarant qu'il n'examinerait aucun candidat pendant une année électorale.

M. McConnell a adopté le surnom de "Faucheuse" en raison de son blocage enthousiaste des priorités démocrates.

REMODELER LE SYSTÈME JUDICIAIRE SOUS TRUMP

Le blocage de M. Garland par M. McConnell a ouvert la voie à une refonte de la Cour suprême lorsque le républicain Donald Trump a remporté la Maison-Blanche. M. McConnell a aidé le Sénat à confirmer les candidatures des conservateurs Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, renversant ainsi la majorité libérale de 5-4 à la fin du second mandat de M. Obama.

M. McConnell a de nouveau mis les libéraux en colère au cours des derniers mois du mandat de M. Trump lorsque la juge libérale Ruth Bader Ginsburg est décédée en septembre 2020. Bien que cela se soit produit moins de deux mois avant une élection présidentielle, M. McConnell a mis de côté ses scrupules concernant la confirmation d'un candidat au cours d'une année électorale et a fait en sorte que la confirmation de la juge Amy Coney Barrett ait lieu environ une semaine avant l'élection de 2020.

Cela a permis d'établir une solide majorité conservatrice de 6 contre 3 au sein de la Cour, qui pourrait rester en place pendant des années.

M. McConnell a déclaré que son travail de refonte du système judiciaire fédéral était sa plus grande réussite. Il a également joué un rôle important dans l'adoption de la loi phare de M. Trump, la réforme fiscale de 2017, et s'est efforcé pendant des années de limiter le financement des campagnes électorales.

IRE RÉPUBLICAIN

Conservateur convaincu, M. McConnell s'est brouillé avec M. Trump, rejetant les fausses affirmations de l'ancien président selon lesquelles la fraude électorale lui aurait coûté l'élection de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Le fossé entre M. McConnell et M. Trump s'est creusé lorsque le président du Sénat a déclaré que M. Trump était "pratiquement et moralement responsable" de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, lorsque des centaines de partisans de M. Trump ont pris d'assaut le bâtiment pour tenter d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de M. Biden.

M. McConnell a également irrité certains membres de son parti en 2021, lors de la première année de M. Biden à la Maison-Blanche, lorsqu'il a contribué à faire passer un accord au Sénat pour éviter un défaut de paiement de la dette nationale.

En 2023, les plus proches alliés de M. Trump au Sénat ont contesté la position de leader de M. McConnell après que les républicains eurent obtenu des résultats moins bons que prévu lors des élections de mi-mandat en 2022. M. McConnell l'a facilement repoussé.

L'épouse de M. McConnell depuis 30 ans, la femme d'affaires Elaine Chao, a été secrétaire au travail dans l'administration de George W. Bush de 2001 à 2009 et secrétaire aux transports dans l'administration Trump de 2017 à 2021.

CRAINTES POUR LA SANTÉ

L'été dernier, M. McConnell s'est figé à deux reprises alors qu'il s'adressait à des journalistes, des incidents qui ont soulevé des questions quant à la durée de son mandat.

En septembre, le médecin du Congrès a déclaré dans un communiqué que les deux épisodes ne semblaient pas résulter d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise d'épilepsie, mais il n'a fourni aucune explication sur ce qui a poussé M. McConnell à rester sans voix et les yeux écarquillés lors de deux conférences de presse.

L'année dernière, M. McConnell a également été mis à l'écart pendant plusieurs semaines après avoir trébuché lors d'un dîner à Washington le 8 mars et avoir été admis à l'hôpital pour soigner une commotion cérébrale et une fracture mineure d'une côte. Il est retourné au Sénat en avril.

Tout au long de ces incidents, M. McConnell a refusé de donner de nombreux détails sur son état de santé.