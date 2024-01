Les contrats à terme sur les bovins ont grimpé en flèche au Chicago Mercantile Exchange (CME) mardi, stimulés par le raffermissement des échanges au comptant aux États-Unis la semaine dernière, tandis que les contrats à terme sur les porcs ont atteint leur niveau le plus bas.

La hausse des prix au comptant des bovins a fait paraître les prix à terme trop bas et a éclipsé les inquiétudes concernant les risques de réduction de la demande de bœuf américain à prix élevé, ont déclaré les analystes.

Les contrats à terme les plus actifs sur les bovins vivants de février se sont établis en hausse de 3,425 cents, à 171,925 cents la livre au CME, et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 30 novembre.

Les contrats à terme les plus actifs sur les bovins d'engraissement de mars ont augmenté de 3,35 cents pour clôturer à 226,45 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 24 novembre.

La semaine dernière, les bovins au comptant se sont échangés entre 1 et 3 dollars le quintal de plus qu'une semaine auparavant, à environ 172 à 173 dollars le quintal dans le sud et 172 à 174 dollars dans le nord, selon les négociants.

L'abattage des bovins a augmenté après avoir ralenti entre Noël et la fin de l'année et alors que le temps hivernal a frappé certaines régions du centre des États-Unis la semaine dernière.

Les abattoirs ont abattu environ 126 000 bovins mardi, contre 100 000 il y a une semaine et 124 000 il y a un an, selon le ministère américain de l'agriculture.

Les conditionneurs ont abattu environ 492 000 porcs, contre 451 000 porcs il y a une semaine et 435 000 porcs il y a un an.

Les contrats à terme les plus actifs sur les porcs maigres de février ont baissé de 2,650 cents, à 65,325 cents la livre, et ont atteint un plancher de 64,675 cents.

L'abondance des stocks de porcs continue de peser sur les prix à terme, selon les analystes.

Les États-Unis comptaient près de 75 millions de porcs au 1er décembre, selon le gouvernement, ce qui représente une légère hausse par rapport à l'année précédente et dépasse les attentes des analystes. L'augmentation de la productivité des porcs reproducteurs a contribué à accroître l'offre. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Pooja Desai)