Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en baisse jeudi sur une série de prises de bénéfices après que le contrat de référence d'avril ait atteint un sommet de quatre mois, et avant les données mensuelles sur les parcs d'engraissement américains qui seront publiées après la clôture de vendredi, selon les négociants.

Le resserrement de l'offre de bovins aux États-Unis et la forte demande de bovins d'engraissement ont soutenu le marché.

Le contrat CME April live cattle s'est établi en baisse de 1,150 cents à 186,550 cents la livre, reculant après avoir atteint 189,200 cents, son plus haut niveau depuis le 20 octobre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mars ont terminé en hausse de 0,700 cent à 252,050 cents la livre, revenant en territoire positif même si les contrats à terme sur les bovins vivants ont clôturé en baisse.

"Les bovins d'engraissement pourraient mener la charge en raison de la pénurie de bovins d'engraissement et de veaux de remplacement", a déclaré Dan Norcini, un négociant en bétail indépendant. Selon le ministère américain de l'agriculture, le cheptel bovin américain a atteint son niveau le plus bas depuis plus de soixante-dix ans.

Avant la publication vendredi du rapport mensuel de l'USDA sur les bovins nourris, les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que le gouvernement signale que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement américains en janvier ont chuté de 11,6 % par rapport à l'année précédente.

"Le chiffre des placements sera le plus important. Tout le monde sait que les chiffres sont en baisse, mais la question est de savoir combien de bovins sont placés dans les parcs d'engraissement", a déclaré M. Norcini.

Les prix à terme du porc ont augmenté jeudi pour la sixième séance consécutive, alimentés par les prix élevés du porc au comptant, selon les négociants.

Les porcs maigres d'avril du CME ont augmenté de 1,225 cent à 87,200 cents la livre et les porcs de juin ont terminé en hausse de 0,950 cent à 98,925 cents.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a continué à grimper, atteignant 77,97 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 25 octobre.

"Les prix au comptant sont incroyablement élevés", a déclaré M. Norcini. "Il semble qu'il n'y ait pas assez de porcs pour répondre à la demande des conditionneurs.

Pendant ce temps, les acteurs du marché attendent le rapport hebdomadaire de l'USDA sur les ventes à l'exportation de vendredi, qui devrait inclure des révisions des chiffres de la semaine dernière pour les ventes de porc. L'USDA a déclaré que les données indiquant une forte augmentation des ventes et des expéditions hebdomadaires de porc à l'exportation dans le rapport de la semaine dernière étaient incorrectes. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Leslie Adler)