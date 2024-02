Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange ont de nouveau baissé jeudi, sur fond de prises de bénéfices, certains acteurs du marché cherchant à se couvrir alors que les prix au comptant restent fermes, selon les négociants.

La pression sur les prix sur les marchés des bovins s'explique également par le fait que les opérateurs de marché ont continué à modifier leurs positions, passant à des positions plus longues sur les porcs et plus courtes sur les bovins, ont indiqué les analystes.

Mais les contrats à terme sur les bovins ont rebondi sur leurs niveaux les plus bas en fin de séance, certains opérateurs se demandant si un incendie de forêt faisant rage dans le Texas Panhandle ne réduisait pas davantage les stocks de bovins déjà limités sur le marché intérieur.

L'incendie de Smokehouse Creek a jusqu'à présent détruit des céréales dans des silos de stockage, brûlé plus d'un million d'hectares de terres et probablement tué des dizaines de milliers de têtes de bétail, a déclaré le commissaire à l'agriculture de l'État, Sid Miller, lors d'un entretien avec Reuters jeudi.

Entre-temps, les porcs maigres ont terminé la séance en hausse, les contrats de juillet, d'août et d'octobre ayant tous atteint de nouveaux sommets.

Les exportations de viande rouge pour la semaine ont été conformes à celles de la semaine dernière, a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag Consulting, les ventes de bœuf pour la semaine se terminant le 22 février totalisant 12 300 tonnes métriques et le Japon étant le principal acheteur.

Les exportations de porc se sont élevées à 32 400 tonnes, la majeure partie étant destinée au Mexique, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

"Il y a eu de petites ventes à la Chine, mais elles ont été inférieures à ce que le commerce espérait après le Nouvel An lunaire", a déclaré M. Setzer.

Les bovins d'engraissement d'avril ont clôturé en baisse de 1,375 cents à 253,725 cents la livre. Les bovins vivants d'avril du CME ont baissé de 0,775 cent pour terminer à 185,350 cents la livre.

Les porcs maigres d'avril ont augmenté de 0,625 cent à 86,625 cents la livre. Les porcs de juin ont clôturé en hausse de 0,650 cent à 100,200 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Shilpi Majumdar)