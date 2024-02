Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont terminé la journée en baisse lundi, les opérateurs cherchant à prendre leurs bénéfices après que les contrats à terme sur les bovins vivants aient atteint un sommet de près de trois mois lors de la séance précédente, selon les traders.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont également baissé suite à des prises de bénéfices, après qu'une forte hausse récente du marché à terme ait été confrontée à une résistance fondamentale, selon les traders.

Les contrats à terme du CME sur les bovins vivants d'avril se sont établis en baisse de 1,40 cents à 182,350 cents la livre. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mars ont terminé en baisse de 2,050 cents à 242,750 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs du CME ont terminé en baisse, le contrat de référence d'avril s'établissant en baisse de 1,625 cents à 82,200 cents la livre.

Le marché au comptant a commencé la semaine relativement ferme, les prix des bovins d'engraissement dans les régions de l'Oklahoma et du Kansas étant stables par rapport aux 178 dollars par quintal (cwt) de la semaine dernière et allant jusqu'à 4 dollars de plus par cwt, selon les négociants.

La hausse continue des prix fait partie de l'effet d'entraînement causé par les températures glaciales de l'hiver à la mi-janvier qui ont réduit le poids des bovins, selon les analystes.

Les négociants ont indiqué que les fonds et les investisseurs tentent d'ajuster leurs positions sur les marchés à terme avant la publication d'une multitude de rapports gouvernementaux prévue pour jeudi, notamment le rapport mensuel sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture (USDA).

"Les gens veulent savoir ce que l'USDA estime être les prix des porcs et des bovins cette année, et quel sera le taux de consommation par habitant pour le bœuf et le porc", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities à West Des Moines, dans l'Iowa.

Les prix de gros du bœuf étaient plus élevés lundi après-midi, les morceaux de choix étant vendus à 293,48 dollars le quintal, soit une hausse de 40 cents, tandis que les morceaux sélectionnés ont augmenté de 30 cents pour atteindre 283,77 dollars le quintal, selon les données du ministère américain de l'agriculture (USDA). (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Shilpi Majumdar)