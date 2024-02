Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange ont enregistré de solides gains lundi, en raison de la faiblesse du marché du maïs et des signaux du marché selon lesquels les parcs d'engraissement pourraient être intéressés par la retenue de leurs troupeaux avant l'abattage, ont indiqué les négociants.

Par ailleurs, les contrats à terme sur les bovins vivants et les porcs maigres ont terminé la journée en baisse ou en demi-teinte, alors que l'on se demande si la demande intérieure de bœuf ou de porc va diminuer pendant la période du carême, au cours de laquelle certains chrétiens choisissent de ne pas manger de viande rouge le vendredi.

"A partir de la deuxième moitié de février et jusqu'en mars, vous verrez généralement la demande des consommateurs pour le bœuf et le porc commencer à diminuer", a déclaré Dan Norcini, un négociant en bétail indépendant.

"Le commerce commence à se poser la question de savoir si cela va se produire cette année aussi.

Le rythme des abattages de bovins a continué à ralentir lundi. Les abattoirs ont abattu 115 000 têtes de bétail, contre 125 000 la semaine précédente et 123 534 il y a un an, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Ce ralentissement est peut-être dû au fait que les marges des conditionneurs de viande bovine se sont encore plus effondrées, selon M. Norcini. Lorsque les marges deviennent négatives pendant trop longtemps et que la demande diminue, les conditionneurs de viande bovine ont tendance à ralentir la cadence de leurs usines, a-t-il ajouté.

"La théorie veut qu'en ralentissant la vitesse des lignes, on tue moins de bétail et on met moins de viande dans la chaîne d'approvisionnement", a expliqué M. Norcini. "S'il y a moins de bœuf dans le pipeline, les prix de gros ont tendance à augmenter - et les conditionneurs n'ont pas besoin d'acheter autant de bétail.

Le prix des bovins vivants d'avril a baissé de 0,800 cent, à 185,925 cents la livre. Les bovins d'engraissement de mars ont gagné 1,675 cent à 248,825 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres d'avril, référence de la CME, se sont établis en baisse de 0,025 cent à 81,125 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Tasim Zahid)