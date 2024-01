Les activités du fonds spéculatif Bridgewater Associates en Chine devraient atteindre environ 40 milliards de yuans (5,56 milliards de dollars) à la suite d'une nouvelle levée de fonds, a déclaré une source au fait du dossier, ce qui représente un doublement des actifs au cours de l'année écoulée, alors que les rivaux locaux ont connu des difficultés.

Le fonds américain lève 2 milliards de yuans supplémentaires pour un fonds existant en janvier et a enregistré une forte demande, la quasi-totalité des parts du fonds ayant été vendues au cours des quatre premiers jours de la période de souscription qui a débuté le 15 janvier, selon les distributeurs et les investisseurs.

Cette situation contraste fortement avec les difficultés rencontrées par de nombreux fonds locaux lorsqu'ils tentent de lever des fonds auprès d'investisseurs sur les marchés chinois affaiblis.

Bridgewater a refusé de commenter la collecte de fonds et les mises à jour commerciales de la société.

Les fonds de Bridgewater ont obtenu de bons résultats en Chine, alors même que l'économie est en difficulté et que le marché boursier est en baisse depuis des années.

Le fonds All Weather Plus de la société, un produit phare libellé en yuans qui investit dans des actions, des obligations et des matières premières, a affiché un rendement net de 10,3 % l'année dernière, selon la source.

La taille des actifs de Bridgewater en Chine continentale a augmenté rapidement au cours de l'année dernière.

Avec la dernière levée de fonds, distribuée par la China Merchants Bank, les actifs sous gestion de la société devraient approcher les 40 milliards de yuans, selon la source familière avec le sujet, contre 20 milliards de yuans au début de l'année 2023.

Cela consolide la position de Bridgewater en tant que plus grand fonds spéculatif étranger dans le pays. La taille des actifs de la plupart des gestionnaires étrangers reste inférieure à 10 milliards de yuans en Chine.

Peter Alexander, directeur général de la société de conseil en fonds Z-Ben Advisors, a déclaré que le succès de Bridgewater suggère que "la Chine n'est pas du tout un marché difficile sur lequel il est difficile de se développer".

La rareté des rendements en Chine continentale a rendu les produits de Bridgewater particulièrement attrayants pour les investisseurs fortunés du pays.

Sa stratégie "All Weather", conçue par son fondateur Ray Dalio, passionné et investisseur de longue date en Chine, a montré une faible corrélation avec les marchés d'actions chinois plus larges, qui ont chuté au cours des trois dernières années. L'indice CSI300 a chuté de 4,5 % en 2023.

Le premier fonds chinois de Bridgewater a généré un rendement annualisé de 15,3% depuis son lancement en octobre 2018 jusqu'à la fin de 2023, selon les documents marketing vus par Reuters, contre 2,9% pour l'indice CSI300 et 4,7% pour les bons du Trésor chinois .

Les fonds spéculatifs d'actions domestiques chinoises ont perdu en moyenne 2,1% l'année précédente, selon les données du distributeur de fonds Simuwang.com, tandis que les fonds spéculatifs multi-actifs ont enregistré un rendement de 2,8%.

Reuters a rapporté en septembre que le gain de Bridgewater en 2023 était en grande partie dû à un rallye sur le marché obligataire continental. (1 $ = 7,1957 yuans chinois renminbi) (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Vidya Ranganathan et Edmund Klamann)