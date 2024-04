CVC cherche à acquérir la branche italienne de conseil d'EY, selon le FT

Le plus grand fonds d'investissement privé d'Europe, CVC Capital Partners, a approché le géant de la comptabilité Ernst & Young (EY) dans le but d'acheter sa branche italienne de conseil, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet. (Reportage de Kanjyik Ghosh ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)