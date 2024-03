Colonial Pipeline va retarder la fermeture d'un petit tronçon sous-utilisé de son réseau de pipelines qui livre du carburant à North Baltimore du 1er avril au 1er mai, selon un avis aux expéditeurs dont Reuters a pris connaissance.

La société, qui exploite le plus grand réseau d'oléoducs de produits raffinés aux États-Unis, a informé les expéditeurs mercredi qu'elle avait pris cette décision par excès de prudence à la lumière de l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore, survenu mardi, selon l'avis.

Un porte-parole de Colonial a confirmé la décision.

La dépendance de Baltimore à l'égard de l'oléoduc s'est accrue depuis l'effondrement du pont, qui a entraîné la fermeture du port de la ville pour une durée indéterminée. Deux petites sections du gazoduc principal de Colonial livrent du carburant à Baltimore, l'une au nord et l'autre dans la zone portuaire.

La canalisation de la zone portuaire fonctionne à plein régime depuis mardi et la compagnie effectuera des livraisons au prorata entre le 9 et le 16 avril, a-t-elle déclaré mercredi. (Reportage de Shariq Khan à New York et Laura Sanicola à Washington ; Rédaction de Liz Hampton et Jamie Freed)