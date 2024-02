ROME, 18 février (Reuters) - Deux personnes sont mortes et trois portées disparues après des naufrages en Méditerranée, au large de la Libye, a fait savoir dimanche l'organisation Médecins sans frontières (MSF), qui dit avoir secouru plus de 80 personnes.

Le navire de MSF Geo Barents a récupéré plus de 60 personnes samedi en fin de journée à bord d'un canot pneumatique en détresse dans les eaux internationales au large de la Libye. Il a également récupéré un corps, et l'une des personnes secourues est décédée peu après sa prise en charge.

Dix-neuf autres personnes ont été récupérées sur une plateforme pétrolière tunisienne abandonnée à proximité, a indiqué MSF. Les naufragés ont expliqué aux sauveteurs qu'ils avaient nagé jusqu'à la plateforme après que le bateau sur lequel ils voyageaient a commencé à prendre l'eau.

Trois personnes sont restées sur le bateau et sont maintenant portées disparues, a ajouté MSF.

Les traversées de la Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Italie ou Malte font partie des routes migratoires les plus dangereuses au monde. L'année dernière, près de 2.500 migrants y sont morts ou portés disparus, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

"Tous les survivants se rétablissent et sont soignés sur le Geo Barents après ces épreuves traumatisantes", a déclaré MSF. L'ONG a demandé l'autorisation de les débarquer dans "le lieu sécurisé le plus proche possible". (Reportage Alvise Armellini, version française Kate Entringer)