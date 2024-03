A force de lire des articles sur les multiples tentatives de relance de l’économie chinoise par les autorités, un petit point sur la monnaie semblait tout à fait indiqué. Pourquoi ? Pour investir localement, cela suppose d’abord de posséder de la monnaie du peuple. C’est pour cette raison que le forex est surnommé la "fast money" et reflète en premier lieu l’intérêt (ou le désintérêt) des investisseurs pour une zone géographique précise. Au moins en théorie.

Si vous lisez religieusement les chroniques matinales d’Anthony Bondain, il ne vous aura pas échappé que les autorités chinoises ont mis un place une kyrielle de mesurettes censées relancer l’économie chinoise. A en juger par la performance de sa place boursière, force est pourtant de constater que jusqu’à présent, tout cela s’apparente à un cuisant échec. Du moins pour le moment et en apparence. Tandis que le MSCI China a quasiment retesté ses points bas de 2022 en début d’année, on s’autorise à penser dans les milieux autorisés que cette fois c’est la bonne (relance). L’une des manières de l’appréhender pourrait être de regarder le comportement de la devise, le renminbi.

Source : Bloomberg

Le graphique ci-dessus reflète l’évolution du USDCNY sur ces dix dernières années. De manière intéressante, les séquences de hausse ont quasiment la même amplitude, autour de 15%. Mieux, les deux derniers rallyes ont des durées très similaires : 74 semaines pour le premier contre 77 semaines pour le second. Cette confluence d’une zone de résistance en prix et en temps augmente la probabilité de former un top significatif. La présence de divergences baissières sur les indicateurs contracycliques tels le RSI dans le panel inférieur, illustre par ailleurs un épuisement de la tendance haussière en cours. Pour parler d’un retournement de tendance, il faudrait casser le support à 40.

Qu’en conclure ?

Un nouvel attrait du renminbi pourrait être le prélude à une entrée de flux de capitaux sur la bourse chinoise qui par extension pourrait enfin sortir du marasme. Si tout cela n’est pour le moment qu’une simple hypothèse, on surveillera avec attention le comportement de la devise au cours des prochaines semaines pour voir si notre scénario se confirme.