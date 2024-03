Devises : l'attentisme domine, 10ème baisse du Franc suisse

Seconde séance sans grand relief sur le FOREX alors que l'actualité 'macro' s'avérait anecdotique en ce mercredi.

Le $-Index grappille +0,05% vers 104,37 et stagne en réalité depuis 1 semaine au sein d'une étroite fourchette 104/104,4.

Les écarts sont si peu significatifs que les opérateurs se sont mis en 'stand-by' dans l'attente de nouveaux signes de bonne santé de l'économie et une confirmation du reflux de l'inflation pour poursuivre le mouvement haussier à l'oeuvre depuis l'automne.



Dans cette optique, les marchés porteront leur attention vendredi sur la statistique des revenus et dépenses des ménages américains, qui s'accompagnera de la composante 'PCE' des prix, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.

En attendant, l'Euro glisse doucement vers 1,0815$, la Livre et le Franc suisse reculent de -0,2% face au Dollar.

Notons que le Franc suisse poursuit la chute amorcée il y a une semaine après l'annonce surprise d'une baisse des taux helvétiques : il se retrouve sous les 0,9050$... mais il se replie en réalité depuis 10 séances consécutives et un palier constitué vers 0,8780/$.



