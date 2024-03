Eagle Capital Management a lancé lundi son premier fonds négocié en bourse (ETF) en convertissant un compte géré séparément (SMA) en un fonds public doté de 1,8 milliard de dollars d'actifs.

Les conversions de fonds communs de placement en ETF sont devenues de plus en plus populaires, mais seule une poignée de SMA se sont transformés en ETF, et le nouveau produit d'Eagle est de loin le plus important, a déclaré Todd Sohn, analyste ETF chez Strategas.

"J'ai vu des conversions de quelques millions de dollars, peut-être 100 ou 200 millions de dollars, mais voir un "b", comme dans milliard, attaché au chiffre est un signal vraiment intéressant", a déclaré M. Sohn.

Le nouvel ETF Eagle Capital Select Equity construira un portefeuille activement géré d'actions de qualité que l'équipe de gestion considère comme négligées par le marché et dans lesquelles elle a un haut niveau de conviction. L'ETF prélèvera des frais de gestion de 0,80 %, ce qui se situe dans le haut de la fourchette des ETF gérés activement.

Eagle a eu recours aux services de la plateforme ETF Accelerator de Goldman Sachs pour convertir le SMA en ETF. Le groupe Goldman Sachs a aidé les émetteurs à lancer cinq ETF jusqu'à présent.

M. Sohn s'attend à un nombre croissant de conversions de fonds communs de placement et de SMA en ETF dans les mois et les années à venir.

"Maintenant que les ETF à gestion active sont bien établis, la prochaine étape consistera à proposer de nouvelles stratégies dans ce cadre", a-t-il déclaré. En outre, selon lui, les émetteurs comprendront non seulement des sociétés de gestion d'actifs comme Eagle, mais aussi des sociétés de conseil financier désireuses d'attirer des clients plus jeunes en proposant leurs propres ETF. (Reportage de Suzanne McGee ; Rédaction de Richard Chang)